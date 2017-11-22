EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
غدا.. نظر دعوى تمويل أجنبي ضد وكيل مجلس الشعب السابق
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 09:16 م
محمد عبدالعليم داود
أخر الأخبار
محمد عبدالعليم داود
إيمان عوف
تنظر محكمة الجيزة الكلية، غدا الخميس، الدعوى المقامة من صلاح سليمان صاحب ورئيس منظمة النقيب ضد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوفد، والذي يطالب في دعواه بتعويض مدني نصف مليون جنيه.
على إثر الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بتغريم "داود" ثلاثون ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت في الدعويين أرقام 177783 , 177784 لسنة 2015.
وكان صلاح سليمان أكد في دعواه أن عبدالعليم داود اتهمه بتلقي تمويلات أجنبية من خلال منظمة النقيب يترافع في القضية المستشار الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئه العليا للوفد.
يذكر أن الدعويين المنظورتين غدا من إجمالي سبعة قضايا رفعها أصحاب الجمعيات والمنظمات على عبدالعليم داود كما يذكر أن عبدالعليم داود تم محاكمته في قضايا أثناء عمله الصحفي القضية رقم 195 لسنة 1985 لمشاركته في مظاهرات ضد اشتراك إسرائيل في المعرض الصناعي المعروفة بقضية حرق العلم الإسرائيلي، وتحطيم الجناح والقضية رقم 1957 لسنة 1995 جنايات جنوب القاهرة المرفوعة من أحد قيادات الحزب الوطني والبرلمان ضد داود لاتهامه له بالاستيلاء على أرض بـ750 مليون جنيه، وحصل داود حينها على البراءة.
وفي قضية كشفه صحفيا لتزوير انتخابات المحليات يوم 7 أبريل 1997 قسم العمرانية، والقضية رقم 146 لسنة 1999 بتهمة نشره لمانشيت امتداد المظاهرات والاعتصامات التهمة تكدير الأمن العام والإضرار بمصلحة البلاد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا