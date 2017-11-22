اتحاد التأمين يبحث تطبيق وثيقة المسئولية المهنية للأطباء إجباريًّا

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تأميـــن
اتحاد التأمين يبحث تطبيق وثيقة المسئولية المهنية للأطباء إجباريًّا
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 07:35 م
الاتحاد المصري للتأمين
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الاتحاد المصري للتأمين
الشاذلى جمعة
يدرس الاتحاد المصرى للتأمين تفعيل وثيقة تأمين "المسئولية المهنية للأطباء" إجباريًّا، وذلك أسوة بما يتم بالدول المتقدمة من تغطيــة جميع أنــواع تأمينات المسئوليــات إجباريا.
وأوصى الاتحاد بأهمية أن يكون هذا التأمين اجباريا من خلال التعاون مع الجهات المعنية وهى مجلس النواب لإصدار التشريع ووزارة الصحة، وشركات التأمين بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد إصدار الاتحاد وثيقة استرشادية لتلك التغطية مؤخرًا، ولم يتم استكمال التفعيل نظرًا للاحتياج لتشريعات من الدولة .
وتغطى الوثيقة جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على المؤمن له وجميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها المؤمن كتابة، وكذلك أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
ولقد أثارت المسئولية المدنية للطبيب بجميع فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كالصيادلة والأشعة، والتخدير، الكثير من الجـدل فـي ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته، فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسئولية الطبية وهي حماية المرضى، ما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء بجانب توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم، لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية، ولا يستطيع ممارسـة مهنتـه ولا يقـوم بالإبداع والابتكار، فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـاً مـن الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقـة والطمأنينـة وتـوفير الحماية اللازمة له.
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