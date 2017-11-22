هل تسعى الدولة لمساواة إيرادات قناة السويس بضرائب التبغ؟

السجائر

- تحريك أسعارها الأخير هو السادس منذ ثورة يناير والرابع خلال حكم الرئيس السيسي



- الضريبة القطعية تضاعفت أكثر من ٥ مرات والنسبية زادت بمعدل ١٠٠٪



كتبت مها أبوودن



ترفع الحكومة أسعار الضريبة على السجائر ضمن تعديل تشريعى على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان أمس، للمرة الرابعة على التوالى خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والسادسة منذ ثورة يناير ٢٠١١.



وبسبب تكرار عملية تحريك أسعار الضريبة على السجائر، تضاعفت الضريبة القطعية على السجائر، والمقدرة بالجنيه، بنحو ٥ أضعاف، فيما زادت الضريبة النسبية بواقع ١٠٠٪.



ونص تعديل الأمس على ان يكون سعر ضريبة الجدول على السجائر كالتالى ، 350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها». كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.



وتخضع السجائر لضريبتى جدول أحدهما قطعية والأخرى نسبية، زادت القطعية منها أمس وفقا لتعديل تشريعى، صوت عليه البرلمان بواقع جنيه وربع وجنيه ونصف، وجنيهين إلا ربع على الشرائح الثلاثة الشعبية كالكيلوباترا والوسط مثل lm والفاخرة كالمارلبورو على التوالى.



وتعتبر حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ هى المورد الأهم حتى الآن بعد إيرادات قناة السويس، رغم تعويم الجنيه الذى ضاعف إيراد قناة السويس من ٤٠ مليار جنيه إلى ٨٠ مليار جنيه، وفق توقعات الحكومة للحصيلة بالجنيه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، مقارنة بالعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧.



وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ بواقع ٥٥ مليار جنيه، ارتفاعا من ٤٣ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة حركت الأسعار خلال العام الماضى أيضا.



وبمقارنة حصيلة ضرائب التبغ والسجائر خلال العام المالى الجارى ببعض أنواع الضرائب الأخرى نجد أن حصيلة ضرائب التبغ تفوق حصيلة ضرائب قناة السويس التى يتوقع أن تحقق ٣٠ مليارا، لكنها تكاد تقترب من إيرادات القناة نفسها.



وتتفوق حصيلة ضرائب التبغ على حصيلة ضرائب البنك المركزى والتى تبلغ ٤٤ مليار جنيه، فيما تتساوى مع حصيلة ضرائب كل شركات ألاموال عدا البنك المركزى وهيئة قناة السويس وهيئة البترول المعروفة باسم الجهات السيادية.



ويبدو أن موافقة صندوق النقد على تحويل الشريحة الثالثة من القرض، مرهونة بهذا الإجراء أو بمعنى أدق مرهونة بزيادة الإيرادات الضريبية بقيمة ٨ مليارات جنيه، هى المستهدفة من الزيادات الأخيرة وفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى، بدليل أن الحكومة لم تتمكن من تأجيل الإجراء أكثر من ذلك، رغم أنها أجلته منذ يونيو الماضى حتى لا يعقب زيادات أسعار الوقود التى تمت فى نفس الشهر.



ومن المعروف أن مصر دخلت فى اتفاق قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، حصلت منه على دفعتين تمثلان شريحة سنوية قيمتها ٤ مليار دولار وتنتظر دفعة تمثل الجزء الأول من الشريحة السنوية الثانية.