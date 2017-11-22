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ثقافة وفنون
اتحاد الكتاب ينذر 560 ناشرًا للمطالبة بمستحقاته المالية
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 07:23 م
اتحاد الكتاب
أخر الأخبار
اتحاد الكتاب
علي راشد
أنذرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ما يزيد على 650 ناشرًا مطالبًا بحقوق الاتحاد المالية المستحقة من الناشرين وفق قانون الاتحاد ولائحته وهى 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة.
كما تضمن الإنذار نسبة قدرها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، وذلك لمدة 15 سنة سابقة لتاريخ الإنذار، وبذلك تكون نقابة الاتحاد قد احتفظت بحقوقها كافة لدى الناشرين لمدة 15 سنة ماضية، دون سقوط حقها بسبب التقادم، وذلك أول مرة منذ إنشاء الاتحاد عام 1975.
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