شنايدر إليكتريك تعقد مؤتمرا لإطلاق منظومة EcoStruxure

شنايدر اليكتريك مصر

عمر سالم



تعقد شنايدر إليكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، مؤتمرا عالميا بالقاهرة، لإطلاق منظومة برمجيات EcoStruxure في مصر، تأكيداً على التزامها تجاه هذا السوق المحوري؛ بهدف تحقيق عناصر الاستدامة، الكفاءة، والاعتمادية، والأمان لعملائها.



يعقد المؤتمر بحضور جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إليكتريك العالمية، ووليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا ، وكل رؤساء قطاعات الأعمال بالشركة.



تنضم مصر إلى عالم خدمات منصة EcoStruxure التى تعمل في أكثر من 450 ألف منشأة حول العالم مدعومة بأكثر من 9 آلاف مهندس قاموا بربط ما يزيد عن مليار جهاز.



يأتي هذا الحدث فى وقت تشهد فيه مصر نموا اقتصاديا متزايدا يواكبه تلبية لمتطلبات التحول إلى الرقمنة، وهو ما دفع شنايدر إليكتريك بطرح حزمة حلول منصة EcoStruxure للمساعدة على توفير أكثر من 30% من التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة فى استخدام الطاقة وعمليات الصيانة، مع زيادة الجهوزية من خلال هيكلة عمليات توزيع الطاقة بشكل كامل، فضلا عن إدارة المخاطر والأمن والسلامة لجميع العاملين فى المؤسسات.



ويقام على هامش المؤتمر، جناح متكامل لعرض منظومة برمجيات EcoStruxure وخدماتها على مساحة ما يزيد عن 2000 متر مربع، حيث تقوم شركة شنايدر إليكتريك بدعم تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT بما يضمن لعملائها قيمة أعلى من حيث: والكفاءة، والاستدامة، والاتصال في مجالات:

- المباني الذكية والمستدامة EcoStruxure Building

- مراكز البيانات EcoStruxure Data Center

- مراكز التحكم في الشبكات الكهربائية EcoStruxure Grid

- إدارة الطاقة EcoStruxure Power

- الصناعة ومحطات المياه EcoStruxure Plant