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اقتصاد وأسواق
شنايدر إليكتريك: مصر سوق محورية لأعمال الشركة
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 06:30 م
جان باسكال تريكوار
أخر الأخبار
جان باسكال تريكوار
عمر سالم
قال جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إليكتريك العالمية، إن "السوق المصرية أصبح سوقا محورية لأعمالنا فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفعنا للإسراع بإطلاق منصة EcoStruxure لدعم مشروعات التنمية فى مصر والمنطقة.
وأضاف تريكوار خلال كلمته فى مؤتمر نظمته الشركة، اليوم الأربعاء، أن التغيير أصبح في عالمنا اليوم أكثر عمقا من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى سرعة التحضر والتحول الرقمي وحركة التصنيع.
وأوضح أن التكنولوجيا المتصلة تسهم في إعادة تشكيل الصناعات، وإعادة تشكيل الطريقة التي نعمل ونعيش بها.
وأكد أن شنايدر إليكتريك، تعمل على إيجاد حلول للتحديات المتمثلة في زيادة التحضر، والتصنيع، وتغير المناخ، واستراتيجيتنا قائمة على الابتكار.
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