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سيـــاســة
القوات الجوية تحبط محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 06:29 م
إحباط عمليات إرهابية
أخر الأخبار
إحباط عمليات إرهابية
تدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة
بدور إبراهيم :
وجهت القوات الجوية ضربة جديدة للمهربين والمتسللين عبر الحدود، وتمكنت من استهداف وتدمير10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة قبل تهريبها الى داخل البلاد عبر الحدود الغربية .
وكانت معلومات استخباراتية مؤكدة افادت بمحاولة عدد من عربات الدفع الرباعى اختراق خط الحدود الدولية، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة قامت القوات الجوية بالتنسيق مع ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع بتأكيد احداثيات الاهداف وتتبع السيارات المتسللة عبر الحدود والتعامل معها وتدميرها بشكل كامل .
يأتي ذلك مع استمرار القوات المسلحة تنفيذ جهودها الرامية لاحكام السيطرة علي حدود الدولة علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي الاتجاهات الاستراتيجية كافة.
القوات المسلحة
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