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سيـــاســة
معتقلو السعودية يبدأون عمليات سداد أموال لتسوية أوضاعهم
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 06:17 م
متعب بن عبد الله والوليد بن طلال وصالح كامل
أخر الأخبار
متعب بن عبد الله والوليد بن طلال وصالح كامل
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
بدأ الأثرياء السعوديون الذين شملتهم حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية منذ أسابيع على خلفية قضايا فساد، عمليات سداد أموال لتسوية أوضاعهم والحصول على حريتهم.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، عن مصادر، فقد وقع عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين على اتفاقيات مع السلطات سيتنازلون بموجبها عن عدة أصول مقابل عدم تقديمهم للمحاكمة.
وأوضحت المصادر أن بعض المتهمين قاموا بتحويل أموال من حساباتهم الشخصة إلى حسابات حكومية رسمية.
وتقول بلومبرج إن سرعة الاتفاق على تحويل الأموال، بعد أقل من شهر على اعتقال المشتبهين، يشير إلى عزم المملكة الانتهاء سريعا من تسوية تلك القضايا.
يذكر أن حملة الاعتقالات شملت عدد من الأمراء بينهم الوليد بن طلال أحد أثرى أثرياء العالم.
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