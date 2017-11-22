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اقتصاد وأسواق
وزيرة التخطيط: 5.2% النمو الاقتصادى خلال الربع الأول
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 05:20 م
هالة السعيد
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هالة السعيد
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قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
زتتوقع مصر نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2018 حسبما سبق أن ذكر وزير المالية عمرو الجارحي.
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