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ثقافة وفنون
المخرج هانى أسعد يحضر عرض الجبل بيينا بسينما الزمالك
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 05:14 م
سينما الزمالك
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سينما الزمالك
رحاب صبحى
يُعرض فيلم "الجبل بيننا" في سينما الزمالك، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بحضور المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، يعقبه ندوة مع مخرج الفيلم.
يذكر أن فيلم "الجبل بيننا"، كان من المفترض أن يعرض أمس فى حفل الافتتاح، لكن بسبب عطل فنى فى قاعة عرض المنارة لم يشاهده جمهور الحفل، وأعلن المخرج استيائه الشديد من مستوى الصورة والصوت التى ظهر عليها العرض.
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