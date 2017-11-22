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عقـــارات
إقبال كبير على انتخابات المقاولون العرب
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 04:24 م
إقبال على انتخابات المقاولون العرب
أخر الأخبار
إقبال على انتخابات المقاولون العرب
بدور إبراهيم
تعقد الجمعية العمومية العادية لنادى المقاولون العرب الرياضي، اجتماعًا -اليوم الأربعاء- لانتخاب مجلس إدارة للدورة من 2017-2021.
وشهدت اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، إقبال كبير من أعضاء النادى وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم، وتشهد العملية الانتخابية تنظيمًا وجهداً رائعاً مما كان له الآثر البالغ في سهولة وصول كل عضو إلى لجنته الانتخابية.
وتضم قائمة المرشحين لمجلس إدارة النادى المهندس محسن صلاح رئيساً للنادى، والمحاسب حسام الدين إمام نائباً، والدكتور محمد أنسى البشوتى لمنصب أمانة الصندوق، وفى العضوية كل من المهندس إمام عفيفي.
والمهندس محمد عادل فتحي، والدكتور رشدى طاهر، والمهندس طارق صقر، والمهندس أحمد عباس، والمهندس أحمد العصار، وفى العضوية تحت السن عبد الرحمن سعيد، والمهندس كريم رأفت منير.
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