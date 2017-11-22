EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الحريري: أنا باق معكم لحماية لبنان
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 03:51 م
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
أخر الأخبار
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
خالد بدر الدين
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء أمام مؤيديه إنه سيبقى معهم بعد أن علق استقالته في خطوة خففت من أزمة سياسية كبرى وذلك بناء على طلب من الرئيس ميشال عون للسماح بإجراء مزيد من المشاورات لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.
وقال الحريري في كلمة أمام المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في وسط بيروت ”أنا باق معكم ومكمل معكم.. باقيين سوا مكملين سوا.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان“.
وذكرت وكالة رويترز أن الحريري أدلة بهذا التصريح اليوم بعد عودته إلى بيروت فى وقت متأخر أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ إعلان استقالته المفاجئة في 4 نوفمبر الجارى في بيان تلاه من السعودية وأعادت استقالة الحريري لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران الداعمة لجماعة حزب الله.
وأعرب الحريري في ختام لقائه مع عون في القصر الرئاسي قرب بيروت عن أمله أن يشكل قراره مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب .
وقال في تصريح بثه التلفزيون لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت تجاوبي مع هذا التمني .
وأضاف الحريري إنه يتعين على جميع الأطراف اللبنانية الالتزام ببقاء لبنان خارج الصراعات الإقليمية في إشارة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي يعتبر دورها الإقليمي مصدرا لقلق سعودي عميق.
ورفض عون وهو حليف سياسي لحزب الله قبول الاستقالة بسبب إعلانها من الخارج وقال إنها لم تُقدم وفق المعايير الدستورية وشكر الحريري عون على حرصه الشديد على حماية الاستقرار واحترام الدستور والتزام الأصول والأعراف ورفضه الخروج عنها تحت أي ظرف من الظروف.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا