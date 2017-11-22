رئيس النقل بالإسكندرية: الكبارى ليست بديلًا للترام

الترام

أحمد عاشور



قال مجدي الجابر، نائب رئيس النقل العام بالإسكندرية، إن قرار إلغاء ترام القاهرة يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكبها، خاصة أن الترام يعتبر من أفضل وسائل النقل الآمنة وغير المكلفة.



وأضاف الجابر، أنه رغم توسع الحكومة في إنشاء الكباري والطرق إلا أنها ليس بديلة عن الترام.



كانت محافظة القاهرة قررت إلغاء ترام القاهرة في 2015 واستبداله بأتوبيس نقل، وتتوسع الحكومة في مشروعات للطرق والكباري على مستوى الجمهورية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال منتدي النقل الحضري الثاني، الذي نظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزراتي الاستثمار والنقل، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص.



ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقية للتعاون الفني الفني في مجال النقل الحضري بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بمنحة تبلغ قيمتها 500 ألف يورو، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.



وناقش تحديات تخطيط وتمويل النقل الحضري في المدن المصرية الرئيسية، واشتمل على مناقشة مشاريع التوسع الحالية في القاهرة الكبري، منها مترو القاهرة وقطار العاصمة اإدارية الجديدة، واأنشطة والعقود الموقعة مع جهات التمويل الدولية ومنها الوكالة الفرنسية.