EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
رئيس النقل بالإسكندرية: الكبارى ليست بديلًا للترام
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 03:37 م
الترام
أخر الأخبار
الترام
أحمد عاشور
قال مجدي الجابر، نائب رئيس النقل العام بالإسكندرية، إن قرار إلغاء ترام القاهرة يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكبها، خاصة أن الترام يعتبر من أفضل وسائل النقل الآمنة وغير المكلفة.
وأضاف الجابر، أنه رغم توسع الحكومة في إنشاء الكباري والطرق إلا أنها ليس بديلة عن الترام.
كانت محافظة القاهرة قررت إلغاء ترام القاهرة في 2015 واستبداله بأتوبيس نقل، وتتوسع الحكومة في مشروعات للطرق والكباري على مستوى الجمهورية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال منتدي النقل الحضري الثاني، الذي نظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزراتي الاستثمار والنقل، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقية للتعاون الفني الفني في مجال النقل الحضري بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بمنحة تبلغ قيمتها 500 ألف يورو، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وناقش تحديات تخطيط وتمويل النقل الحضري في المدن المصرية الرئيسية، واشتمل على مناقشة مشاريع التوسع الحالية في القاهرة الكبري، منها مترو القاهرة وقطار العاصمة اإدارية الجديدة، واأنشطة والعقود الموقعة مع جهات التمويل الدولية ومنها الوكالة الفرنسية.
النقل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا