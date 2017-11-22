زيادة أسعار السجائر تصعد بسهم الشرقية للدخان لمستويات تاريخية

تداولات استثنائية على السهم بعد صعوده 5.2%





مصطفى طلعت

قفز سهم الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ القيد بالبورصة المصرية، مدفوعاً باقتراب الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر، بعد إقرار البرلمان تعديلاً على قانون القيمة المضافة أمس.

ومع إغلاق جلسة تداولات اليوم، إرتفع سهم الشركة بحوالي 5.2%، مسجلا مستوى 334.7 جنيه، وهو أعلى سعر وصل إليه السهم في تاريخه، وسط تداولات استثنائية بلغت 91.2 مليون جنيه، متصدرا بها قيم تداولات السوق.

وقالت مصادر مقربة من الشركة لـ"المال"، إن مجلس الإدارة يعقد اجتماعاً، في الوقت الحالي، لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار أصناف السجائر، وفقا للتعديلات الضريبية الجديدة.

وأكدت "الشرقية للدخان"، في إفصاح للبورصة، اليوم، أنها لم تتلق أي قرارات بشأن زيادة الأسعار، موضحة أنها ستعلن عن الزيادة فور إبلاغها.

يشار إلى أن البرلمان أقر أمس تعديلاً على قانون ضريبة القيمة المضافة يقضى بزيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع ١٧٥ قرشا.

ونص الجدول المرفق بمشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: «350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها»، كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وحققت "الشرقية للدخان" أرباحاً بلغت 1.04 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح 427.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالى إلى 3.17 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 65.67%.



