الإسكندرية تطرح قطعتي أرض للبيع بالمزاد العلني

قطعتى أرض

مها يونس



أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طرح قطعتي أرض للبيع بالمزايدة العلنية، بمساحات مختلفة، وذلك بالثاني عشر من ديسمبر المُقبل، بمقر ديوان عام المحافظة الكائن بمدخل أبيس أمام الغابة الترفيهية.



ووفقاً لإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة، تقع قطعة الأرض الأولى خلف شركة توزيع الأدوية بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حى غرب بمساحة "2000 م" تقريبا تحت العجز والزيادة والعبرة بكشف التحديد المساحى لنشاط "تجارى ــ خدمى"، بينما توجد القطعة الثانية بمدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية والواقعة على الطريق السريع بجوار المعرض الزراعى الصناعى بنطاق حى شرق بمساحة 47096.85 م تقريبا تحت العجز والزيادة والعبرة بكشف التحديد المساحى لنشاط " سكنى ـــ تجارى ــ خدمى متكامل".



فيما حددت "العقود والمشتريات" قيمة تأمين دخول المزايدة مائتي ألف جنيه عن قطعة الأرض الأولى خلف شركة توزيع الأدوية بمنطقة المنشية الجديدة، وقيمة تأمين دخول المزايدة مليون جنيه عن القطعة الثانية والكائنة بمدخل سموحة، مُعلنة أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات ألف جنيه.



وتعقد جلسة المزايدة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس أمام الغابة الترفيهية بجوار محكمة الاستئناف، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة العقود والمشتريات بمبنى المحافظة.