مباحثات بين المصدرين حول أليات جديدة للتصدير

خاص



نظمت جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك"، وجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً موسعاً مع رؤساء 5 مجالس تصديرية بهدف بحث سبل التعاون لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، وفق بيان.



حضر اللقاء المهندس خالد الميقاتي رئيس الجمعية والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والأسمدة، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وراندا فهمي رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، وسمير نعمان مندوب عن المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.





وأعلن المهندس خالد الميقاتي رئيس الجمعية عن آليات جديدة للتصدير تضمنت "تطوير الميزة النسبية ومنح العلامة التجارية للمنتج المصري لتسهيل تسويقه خارجياً وتعزيز قيمته التنافسية"، و"التركيز علي المعارض الدولية"، و"ربط الخدمات بين الشركات الكبيرة والصغيرة المحلية لتطوير التصدير الداخلي فيما بينهم"، و"تطوير بعض المنتجات الزراعية"، و"دعم منظومة الشحن بنسبة 70% لدول إفريقيا و50% لدول وأوروبا"، و"إيفاد بعثات تجارية لدول أفريقيا لتعليم الميكنة الزراعية"، ودعم وتطوير الحرف اليدوية"، مما يسهم في فتح الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية.





من ناحية آخري استعرض المهندس ناجي الفيومي المدير التنفيذي للجمعية، الخدمات التي تقوم بها "أكسبولينك"، والتي جاء على رأسها مراكز البحوث والدراسات التسويقية، وتنظيم المعارض الدولية المتخصصة "داخلياً وخارجياً"، والبعثات التجارية من خلال المراكز اللوجستية المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحسين وتطوير العلامات التجارية للشركات المصرية، وتوفير متطلبات سلاسل المحلات التجارية الكبري بهدف إستيراد إحتياجتهم من السوق المصري من خلال الـB2B ، مع وجود القدرة على استقطاب مصميين عالميين لعمل قيمة مضافة لبعض السلع المختلفة وخاصة السلع الحرفية، وإتاحة معلومات عن المشاريع المتكاملة لإعطاء فرص للقطاعات المختلفة للتصدير.



على جانب آخر تحتفل جمعية المصدرين المصريين " أكسبو لينك"، فبراير المقبل بمرور 20 عاماً على إنشائها بحضور كبار المصدريين وبعض ممثلي الشركات الجديدة التي انضمت لمنظومة التصدير على أن يتم تكريمهم في إحتفالية يُجري في الوقت الحالي التجهيز لها، فيما نجحت "أكسبولينك"، خلال الفترة السابقة في تنظيم 5 معارض محلية متخصصة و 3 بعثات تجارية لـ" كينيا، وغانا، وأوغندا"، بالإضافة إلى إستقطاب مايزيد عن 580 مشتري دولي.

