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اقتصاد وأسواق
الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 03:14 م
الحمى القلاعية
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الحمى القلاعية
الصاوي أحمد
أعلنت وزارة الزراعة، عن تحصين مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، من خلال القوافل البيطرية التابعة للإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال أخر 10 أيام، منذ بدء تنفيذ الحملة الثالثة للتحصين، التى انطلقت في 11 من الشهر الجاري، وتستمر حتى أخر ديسمبر المقبل بقرى ومحافظات الجمهورية.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ"المال"، على استمرار عمل القوافل البيطرية من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى جميع القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على المرور على جميع المنازل، من خلال حملات إرشادية للتوعية بمخاطر المرض، وضرورة حماية الماشية والحيوانات من الأمراض الوبائية وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالات اشتباه للتعامل الفورى معها.
وقالت نائب وزير الزراعة، إن إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية فى إطار دور الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها، من خلال تحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة خاصة الحمى القلاعية، كما تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الفلاح والمربى البسيط، وتواصل الحملات عملها فى كافة الوحدات البيطرية بالقرى ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وكذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرسائل الإرشادية بقناة مصر الزراعية، والمساجد.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن القوافل البيطرية لها دور إرشادى لتوعية المربيين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم، واتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة حيواناتهم بالأمراض المختلفة، والتى قد تعرض المربيين لخسائر كبيرة، وتؤثر على الثروة الحيوانية فى مصر، مطالبة بضرورة التواصل مع هذه الحملات.
وزارة الزراعة
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