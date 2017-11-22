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بورصة وشركات
الرقابة المالية تطالب أورانج مصر بدراسة قيمة عادلة للسهم
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 03:05 م
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طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة أورنج مصر للاتصالات، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة القيمة عادلة لسهم الشركة، على إثر التطورات التي شهدها سعر السهم بالفترة الماضية.
وأرجعت الهيئة قرار التكليف لتطور سعر تداول سهم الشركة، خلال الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر الجاري، إعمالاً بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وألزمت الهيئة "أورنج مصر" بتقديم الدراسة خلال شهر من تاريخه وملخصاً لها، لنشره على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني والصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للشركة.
وتنص المادة 34 من قواعد على أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة للسهم، في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو تغير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة او وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
الرقابة المالية
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