الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بتأثير الإرهاب على حقوق الإنسان





سمر السيد:



بعد أسبوعين من إعلان الرئيس السيسى، في كلمته خلال حفل افتتاح أعمال منتدى شباب العالم، أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس، في اعتماد قرار دولي من اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأثير الإرهاب على تمتع الإنسان بحقوقه.





وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الأعوام الماضية، لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، لتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري.





وأوضح أن القرار تضمن عدداً من الفقرات الهامة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما الرؤية التي طرحها الرئيس السيسى مؤخرا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.





كما أوضح أن القرار أكد على الأثار المدمرة لتلك الظاهرة الخبيثة، على جميع أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.





كما شدد القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية جميع الأشخاص المُتواجدين على أراضيها من الإرهاب، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب، وملاحقة ومعاقبة الجناة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب.





وتناولت فقرات القرار أيضاً أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب، وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار، ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلاً عن منع الإرهابيين من التجنيد، والحصول على التمويل.





كما يؤكد القرار على أهمية مواصلة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.





وأشار أبوزيد إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظي به القرار المشابه في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس نجاحاً مصرياً في إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولي لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.



