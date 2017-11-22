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نقل وملاحة
الوزراء يناقش قانون تنظيم خدمات النقل البري
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 01:47 م
سحر نصر 55877
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سحر نصر 55877
مدحت إسماعيل
قالت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء سيناقش -اليوم الأربعاء- مسودة قانون قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب عبر السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأن القانون يستهدف توفير خدمة مطورة وجديدة للمواطن، لافتاً إلى أن شركتي "أوبر وكريم"، بدأ تنفيذ الخدمة ولقيت ترحبياً من المواطن.
والقانون يمنح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة، لتوفيق أوضاعها.
في السياق ذاته، قال هشام عرفات وزير النقل، إن القانون الجديد يحقق دخل إضافي لمالك السيارة، وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة، ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التي تستخدم في نقل أكثر من شخص داخل المركبات، وستصدر وزارة الداخلية ترخيص التشغيل.
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