وزير النقل: لا مانع من إلغاء عربات السيدات بالمترو

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل



قال وزير النقل هشام عرفات، إن وزارته تستهدف زيادة عدد أطوال خطوط المترو لـ250 كيلو خلال فترة تتراوح بين 3 ـ4 سنوات، بدلاً من 77 كيلو فى الوقت الحالي، عبر إنشاء خطوط جديدة، إضافة إلى تطوير الحالي منها.



وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "منتدى النقل الحضري الثاني"، الذي أقيم اليوم ـ أن التوسع فى خطوط المترو من شأنه تخفيف الازدحام وتوفير خدمة مناسية للمواطن، قائلا: لا مانع من إلغاء عربات السيدات فى المترو، لأنه بمثابة تفرقة، المواطن يجب أن يعامل المرأة فى مرفق نقل عام على أنها شقيقته"، وعليه سيتم القضاء على حالات التحرش.



ولفت عرفات إلى أن محافظة القاهرة بها أكثر من 20 مليون مواطن، ومن ثم الأمر أصبح حتمياً للتوسع فى قطاع النقل الآمن والمطور.