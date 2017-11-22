هل يتراجع الحريري عن الاستقالة بناء على طلب عون؟

سعد الحريري

خالد بدر الدين



أعلن سعد الحريري يوم الأربعاء أنه سيتريث في تقديم استقالته من منصبه كرئيس وزراء لبنان استجابة لطلب من الرئيس ميشال عون لإعطاء فرصة لإجراء مزيد من المشاورات.



وقال الحريري في كلمة بعد اجتماع مع الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر الرئاسة إنه عرض اليوم استقالته على الرئيس عون وتمنى عليّ التريث بتقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية وأبديت تجاوبي .



وذكرت وكالة رويترز أ سعد الحريري وصل بيروت لحضور احتفالات عيد الاستقلال في لبنان اليوم الأربعاء بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة يوم 4 نوفمير الجارى خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.



وكان الحريري الذي تسببت استقالته المفاجئة - لخوفه من الاغتيال وتدخل إيران وحزب الله في شؤون الدول العربية - في أزمة سياسة قد عاد إلى بيروت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بعد توجه من الرياض إلى باريس في مطلع الأسبوع وعاد إلى بيروت ليل الثلاثاء عبر مصر وقبرص.



وقال مسؤولون حكوميون لبنانيون وساسة كبار مقربون من الحريري إن الرياض أجبرته على الاستقالة واحتجزته في السعودية وينفي كل من الحريري والسعودية ذلك ولكن الاستقالة أصابت حتى مساعدي الحريري بصدمة مفاجئة.



وجاءت عودة الحريري إلى لبنان بعد تدخل فرنسا ولم يتضح بعد ما إذا كان الحريري سيقدم استقالته وفقا للدستور أو يسحبها وكان الحريري قد أعلن قبل وصوله إلى بيروت انه سيعلن ”موقفه السياسي“ في بيروت ولكنه مازال مترددا.