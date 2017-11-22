رامي عياش: أجهز لمسرح كبير بالمغرب وأغنيات مصرية

رامي عياش

أحمد حمدي



كشف النجم اللبناني رامي عياش أنه يجهز قريبا لتأسيس مسرح كبير في المغرب مع بعض الأشخاص وسيسميه مسرح لبنان لأنه يحب المسارح الكبيرة مثل الأوبرا وتواجد الاوركسترا حتى يقدم الغناء القديم بطريقة متطورة.



وأضاف أنه يجهز أيضا حاليا مع بعض الشعراء والملحنين المصريين لاغنيات جديدة منهم محمد يحى بعد نجاحهما معا في اغنية الناس الرايقة وعصام كاريكا،

حيث قدم معه اغنية مميزة في فيلمه الاخير بباراتزي " على ناس وناس " ولا يفكر في تقديم دويتو غنائي حاليا.









