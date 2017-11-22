حنة.. عرض حكي يناقش مشكلات المرأة بجيزويت الإسكندرية

هبه حامد



يعرض بيت الحواديت بالتعاون مع مسرح مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية يومي الخميس والجمعة عرض الحكي المسرحي "حنة"، والذي يعرض مجموعة من مشكلات المرأة في المجتمع.



يشارك في العرض الذي تخرجه حورية الدقاق، أكثر من 14 فتاة تعرض كل منهن نموذجا مختلف للمرأة، ومن المشاركات في العرض ميار منصور، وكاترين فايق، وياسمين أبو بكر، وأمل فتحى، ونهى حسن، وإيمان جابر، وتسنيم ناصر، وإدارة مسرحية لمحمود جابر.



بيت الحواديت قدم مجموعة من العروض المسرحية منها "مطلوب آنسة"، و"كوكتيل"، و"نريد حياة".











