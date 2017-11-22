EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
حنة.. عرض حكي يناقش مشكلات المرأة بجيزويت الإسكندرية
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 01:18 م
حنة.. عرض حكي يناقش مشكلات المرأة بجيزويت الإسكندرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
حنة.. عرض مسرحي يناقش تحديات المرأة في جيزويت الإسكندرية
حنة.. عرض حكي يناقش مشكلات المرأة بجيزويت الإسكندرية
هبه حامد
يعرض بيت الحواديت بالتعاون مع مسرح مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية يومي الخميس والجمعة عرض الحكي المسرحي "حنة"، والذي يعرض مجموعة من مشكلات المرأة في المجتمع.
يشارك في العرض الذي تخرجه حورية الدقاق، أكثر من 14 فتاة تعرض كل منهن نموذجا مختلف للمرأة، ومن المشاركات في العرض ميار منصور، وكاترين فايق، وياسمين أبو بكر، وأمل فتحى، ونهى حسن، وإيمان جابر، وتسنيم ناصر، وإدارة مسرحية لمحمود جابر.
بيت الحواديت قدم مجموعة من العروض المسرحية منها "مطلوب آنسة"، و"كوكتيل"، و"نريد حياة".
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا