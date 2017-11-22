وزراء التجارة والتنمية والتخطيط يعتمدون برنامج التنمية بقنا وسوهاج

قابيل من دافوس.



محمد ريحان



اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يشمل محافظتى قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، كما اعتمد الوزراء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.



وقال قابيل إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية في محافظات الصعيد خاصة في المناطق التي لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، مؤكداً أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور هـشام الشريف وزير الـتنمية المحلية حيث استعرض الاجتماع ما تم إتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذي المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.



وأوضح قابيل أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتاً في هذا الإطار إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.



من جانبها، أكدت الدكتورة هالة الـــسعيد وزيــــرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان اعتماد الاطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد خطوة لانطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع البنك الدولي للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتي سوهاج وقنا، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة علي مستوي التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذج يمكن تكراره في باقي المحافظات الأخري.



كما أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ان برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بكافة محافظات الصعيد حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين لتقديم الخدمات الاساسية في إطار من اللامركزية، لافتا الي انه جاري اعتماد دليلالتشغيل وتشكيل فريق فني وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفني بالمحافظتين فضلاً عن تشكيل المجلس الاقتصادي على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية بالمراكز.