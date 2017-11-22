مستثمرون: الضرائب على الزيوت المستوردة قرار ذو حدين

محمد شكرى

عمر سالم



أكدت مجموعة من المستثمرين فى مجال الصناعات الغذائية، أن قرار مصلحة الضرائب الخاص باستيراد الزيوت غير المكررة، والذى يقضى بسداد ضريبة جدول %0.5 على الزيوت المستوردة بغرض التصنيع، له شقان أحدهما جيد للغاية، لأنه يساهم فى التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة من استخدام تلك الزيوت فى العديد من الصناعات.



أوضحوا أن القرار فى الشق الثانى مطلوب إعادة النظر فيه، لأنه يساهم فى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب سداد ضريبة جدول فئة %0.5 من القيمة، وسداد الفرق بين السعر العام لضريبة القيمة المضافة، وما تم سداده من ضريبة الجدول، مؤكدين أن القرار صعب لا سيما أن أغلب الزيوت منتجات أساسية، والبعض يستوردها من أجل تصنيعها كتجار، مطالبين بألا تتعدى النسبة %5.



قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار غامض بعض الشئ، ويحتاج لتوضيح، كما أنه لم يبلغ الغرفة بالقرار، لكنه أكد أن الغرفة تدعمه من حيث المبدأ.



أضاف أن الغرفة طالبت بإعفاء الزيوت المستوردة غير المكررة من الضرائب، حتى لا يرفع من أسعار المنتجات الغذائية، فى ظل ارتفاع أسعار الجمارك والأسعار بشكل عام بعد تحرير أسعار الصرف، موضحا أن بعض التجار يستوردون من أجل بيع الزيوت للمصانع الصغيرة، يجب توضيح الحالات، لكن القرار يشجع التصنيع.



قال محمد رأفت أبورزيقة، عضو مجلس إدارة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار مصلحة الضرائب جيد، فى الشق الخاص بالتصنيع الغذائى، ويشجع على التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات، ويساهم فى زيادة حصيلة التصنيع والاكتفاء الذاتى، وإمكانية التصدير.



أشار إلى أن القرار فى الشق الخاص بالاستيراد من أجل التجارة، منفر ويؤدى لنتائج عكسية، من زيادة أسعار وتضخم وغيرها من العوامل، التى تضغط على المجتمع، لا سيما أن الزيوت تعد من السلع الأساسية للمواطنين، كما أن أغلب الزيوت بالسوق تدخل فى منتجات غذائية، ما ينذر بزيادة الأسعار الغذائية خلال الفترة المقبلة.



أوضح أبو رزيقة أنه يجب خفض تلك النسب الخاصة بالاستيراد من أجل الإتجار، ما يساهم فى القضاء على الركود، وخفض معدلات التضخم، كما طالب بضرورة خفض الجمارك على تلك المنتجات لأنها منتجات أساسية.



قال محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إن القرار يمثل المزيد من الأعباء على المستثمر، والمواطن، والتجار، لأن بعض التجار يقومون بالاستيراد بغرض البيع للمصانع، ما يرفع من تكلفة التصنيع والمنتج النهائى.



طالب شكرى بضرورة العمل على خفض تلك الأعباء، بدلا من زيادتها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع زيادة أسعار الطاقة، مطالبا بضرورة أن تتراوح الضريبة على الزيوت المستوردة غير المكررة بغرض الاتجار، بين 3 إلى %5، حتى لا تساعد على التضخم خلال الفترة المقبلة.



أضاف أن الأجدى لمصر بدلا من استيراد الأغذية، القيام بالتوسع فى زراعة المنتجات الأساسية، التى تدخل فى الصناعات، ما يوفر العديد من المليارات، ويرفع نسب التصنيع، والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.