4 قرارات مهمة للضرائب خلال أسبوع

عمرو الجارحي ، وزير المالية

❏ مستشار الوزير: تعديل القيمة المضافة يسرع بتحويل قيمتها المحصلة بالفعل.. ولا يفرض أعباء إضافية



مها أبوودن



أصدرت وزارة المالية، خلال أسبوع واحد، 4 قرارات ضريبية مهمة، بدأها وزير المالية عمرو الجارحى، بقرار وزارى، بتعديل اللائحة التنفيذية، لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يعتبر التعديل الأول الذى يدخل على اللائحة منذ صدورها مارس الماضى.



طال التعديل مهلة تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات، التى تمتلك الحكومة فيها حصة أكبر من 50 %.



أجرى عمرو الجارحى، وزير المالية، تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، نشرته الجريدة الرسمية، اشتمل على تعديل المهلة المقررة لتقديم الإقرار الضريبى، وتحصيل الضريبة من الشركات التى تمتلك الدولة فيها أكثر من 50 %، لتصبح شهرًا واحدًا بدلا من شهرين.



وأوضح الدكتور رمضان صديق مستشار السياسات الضريبية لوزير المالية، ان التعديل يساعد على سرعة تحويل قيمة الضريبة المحصلة بالفعل من جانب العملاء، إلى الخزانة العامة للدولة، وأكد أنه لا يشمل سوى الشركات التى تمتلك فيها الحكومة %50 فأكثر فقط، وأنه لا يحملها أى أعباء إضافية، لا علاقة له بشركات القطاع الخاص.



أما القرارات الـ 3 المتبقية، كانت لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، أبرزها قرار المحاسبة الضريبية الخاص بالأنشطة البنكية، فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى حسم جدلا مستمرا منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى الآن، بسبب عدم تحديد الأوعية الضريبية للأنشطة التى تخضع للضريبة، عقب خضوع الخدمات للضريبة فى ظل القانون.



يشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى الخدمات المالية غير المصرفية من الضريبة، كما أعفى العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها، ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والمرفقة بالقانون.



منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، والإعلان عن عزم الوزارة على وضع أدلة للمحاسبة مع الأنشطة الضريبة المهمة، لا سيما فى ظل عمومية خضوع السلع والخدمات لهذه الضريبة البديلة عن قانون الضريبة على المبيعات، التى لم تكن الخدمات خاضعة فى ظله.



بحسب القانون، فإن تحديد الأوعية إحدى صلاحيات رئيس مصلحة الضرائب، لكن المصلحة عقدت أكثرمن اجتماع مع البنوك للوصول إلى قرار مناسب.



أما القرار الثانى، ذو الأهمية هو قرار تحديد المحال التجارية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.



وأخضع القرار الذى نشرته «المال»، 6 أنواع من المحال التجارية لضريبة القيمة المضافة، هى المحال داخل المولات التجارية، والمساحات المؤجرة داخل طرقات المولات التجارية، والمحال التجارية داخل الفنادق أو الموتيلات، أو القرى السياحية، والمحال التجارية داخل الأندية، والمحال التجارية داخل المصانع، والأماكن المؤجرة لاستخدامها كمراكز تعليمية أو صحية.



ترك القرار الفرصة أمام مصلحة الضرائب لإخضاع ما يستجد من حالات تدخل ضمن نطاق الضريبة بعبارة «حال وجود حالات أخرى إبداء الرأى فيها بمعرفة المصلحة».



استند قرار رئيس المصلحة ، وفقا للنص، إلى البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، الذى نص على إعفاء بيع وتأجير الأراضى الفضاء، والأراضى الزراعية، والمبانى، والوحدات السكنية، وغير السكنية، من الضريبة على القيمة المضافة.



واستند القرار بحسب النص، على البند ثانيا من المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى نصت على أنه يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يجهزها مالكها للغير، بغرض استعمالها فى السكن، ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يجهزها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى، أو صناعى، أو مهنى.



أما القرار الثالث والأخير، كان قرار المحاسبة الضريبية على الزيوت المستوردة،

وفرق القرار بين الزيوت النباتية، غير المكررة المستوردة، بمعرفة شركات الصناعات الغذائية، بين الزيوت غير المكررة المستوردة، بغرض الإتجار، رغم أن القانون لم يفرق بين الحالتين، وأخضع الزيوت بشكل عام لضريبة جدول بواقع %0.5.



يشار إلى أن الزيوت تخضع فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة لضريبة جدول بواقع %0.5، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ومن المعروف أن القانون أخضع 13 سلعة وخدمة، بينها الزيوت لضريبة جدول فقط، فيما أخضع 12 سلعة وخدمة لضريبة جدول، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام %14.



وتسدد الزيوت النباتية غير المكررة المستوردة بمعرفة شركات الصناعات الغذائية التى تقوم بتصنيع زيوت نباتية للطعام او صناعات غذائية، وفقا للقرار الجديد، ضريبة جدول بواقع %0.5 من القيمة، شريطة تقديم تعهد معتمد من الشركة لمصلحة الجمارك، أن تلك الزيوت استخدامها فى الطعام، أو الصناعات الغذائية وأنه حال استغلالها فى غير هذه الأغراض تلتزم الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة، والضريبة الإضافية « الغرامة « المستحقة « منذ تاريخ الإفراج الجمركى.



وتخضع الزيوت غير المكررة المستوردة بغرض الإتجار لضريبة جدول فئة الـ %0.5 من القيمة، فضلا عن الفرق بين السعر العام لضريبة القيمة المضافة، وما تم سداده من ضريبة جدول على سبيل الأمانة، لحين تقديم ما يفيد استخدام تلك الزيوت فى الطعام، أو فى الصناعات الغذائية.



وتعليقا على تبكير تحصيل الضريبة من الشركات التى تمتلك الدولة فيها حصة أكبر من 50 %، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، أعاد توقيت تسليم الإقرارات الضريبية بالنسبة لتلك الشركات إلى الوضع السابق فى قانون ضريبة المبيعات.



أكد مطر أن الغرض من القرار تبكير تحصيل إيرادات الدولة، وتكون الحصيلة الضريبية منها تأثرت الفترة الماضية فلزم تعديلها.



قال مطر تعليقا على قرار المحال المؤجرة، إن للمصلحة الحق فى إضافة أى حالات تستجد على المحال التجارية، فالسوق يحتوى على الجديد كل يوم.



أما أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ورئيس مؤسسة ATC للمحاسبة الضريبية، قال إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تعظيم الحصيلة من شركات قطاع الأعمال العام، وليس به أى حرج قانونى من التفرقة فى المعاملة بين تلك الشركات وغيرها من القطاع الخاص.



أشار عبد الغنى إلى أن هذه الحالة من المعاملات الضريبية يمكن قياسها مثلا على تحديد سعر ضريبة مميزة بالنسبة للبنك المركزى، أو لقناة السويس، أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.



قال عبد الغنى، إن قرار المحاسبة الضريبية الخاص بالبنوك حسم أمرًا طال الجدل فيه بتحديد الأوعية الضريبية الخاضعة للضريبية، وتلك المعفاة، وأعفى القرار الخدمات البنكية المصرفية التى يقدمها البنك، وأخضع ما عداها من خدمات حتى ولو كانت تقدمها البنوك، وتكون خضعت خدمات الأمانات كتأخير الخزائن، وأى بيع أصل من الأصول، أو تأجيره، يقوم به البنك لصالح تفليسة عميل، أو تعثر، لكنه توقع أن يؤدى هذا القرار إلى تظلم عدد كبير من البنوك، نتيجة خضوع تلك الخدمات.



أما بالنسبة لقرار المحال التجارية، فانتقده عبد الغنى، مشيرا إلى أن القرار ليس له سند قانونى، فمن المفترض أن تخضع المحال التجارية للضريبة، شريطة أن تكون مفروشة «بالجدك»، وفقا لقانون الإيجارات، على هذا الأساس فإن المحل المجهز أو المفروش، فقط الذى يخضع للضريبة، وليس المحل المؤجر خاويا.



قال إن القرار يخلق جدلا واسعا خلال الفترة المقبلة، ويخلق موجه من التقاضى بين الممولين ومصلحة الضرائب، لا سيما أن المصلحة ربطت فى الخضوع بين الصلة التجارية، والشهرة، واخضعت المحال الموجودة فى المولات التجارية، كونها محلات مشهورة.