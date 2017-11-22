التشييد والبناء: مناقشات مع البرلمان لتعديل قانون المناقصات

قطاع التشييد والبناء 11

بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازق



أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قانون التعويضات الذى أقرته الحكومة، وتم تطبيقه يشتمل على بنود تضمن حق مقاولى الباطن فى تلك التعويضات، وتلزم المقاول الرئيسى بسداد مستحقاتهم.



وأشار عبدالعزيز، على هامش مشاركته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية، إلى أنه جارى إجراء مناقشات من قبل الاتحاد ومجلس النواب لإجراء تعديلات ببنود قانون المناقصات والمزايدات لدفع قطاع البناء والتشييد.



وأضاف أنه من ضمن البنود المزمع إضافتها إلى القانون بنداً يحفظ حق مقاولى الباطن، ويلزم المقاول الرئيسى قبل الحصول على مستخلصاته من جهات الاسناد بتقديم مايفيد سداد كافة المستحقات لمقاولى الباطن.



ولفت إلى أنه يجرى إعداد العقد المتوازن الذى يضمن المساواة فى الحقوق بين شركات المقاولات، وجهات الإسناد وشكل مجلس الوزراء لجنة تضم الاتحاد وعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة المالية ومن المنتظر الانتهاء من العقد قبل 2018.