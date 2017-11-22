هبوط صناديق الاستثمار مستمر

صناديق الاستثمار

أحمد على



تحركت صناديق الاستثمار بشكل هابط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للمرة الثانية، ودعمت خسائر المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» التوجه الهابط للصناديق، والتى تأثرت الأسبوع قبل الماضى بالتحركات الهابطة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" ونظيره الأوسع نطاقًا «EGX100».



وسيطر الاتجاه الهبوطى على أداء الغالبية العظمى من وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما نجت فئة صناديق النقدية، والدخل الثابت لتحافظ على الارتفاع الجماعى المحقق منذ 3 أسابيع. وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المدرج بفئة الدخل الثابت، كأكبر الصناديق ربحًا، فى تعاملات الأسبوع الماضى، وارتفعت قيمة وثيقته %1.04 لتسجل 185.03جنيه، مقارنة بـ183.13 فى الأسبوع قبل الماضى.



وقد استمر الهبوط الجماعى لفئة الصناديق المتوازنة – والتى استطاعت «المال» الحصول على أسعارها- للأسبوع الثانى، فيما تحولت فئة الأسهم من تباين الأداء فى الأسبوع قبل الماضى إلى الهبوط الجماعى فى الأسبوع الماضى.



وحافظت وثائق صناديق فئة النقدية على ارتفاعها الجماعى الذى حققته الأسبوع قبل الماضى، لكن انخفض معدل الصعود بين 0.24–%0.30، فيما نجا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» من الهبوط شبه الجماعى لفئة الإسلامية خلال الأسبوع الماضى.



وأغلق «EGX30» عند أدنى مستوى له فى ثلاثة أسابيع خاسرا %3.5، مسجلا 13847 نقطة، كما أغلق نظيره الدولارى على تراجع مماثل عند 2663 نقطة.

وخسر مؤشر «EGX70» نحو %2.78 مغلقاعند 763 نقطة، وتراجع مؤشر"EGX100" الأوسع نطاقا %2.35 ليغلق عند 1732 نقطة.



وانعكس تراجع المؤشرات وخسائر رأسالمال، والذى أغلق عند771 مليار جنيه، مقارنة بـ 789 مليار جنيه الأسبوع السابق، على أحجام التداولات التى تراجعت خلال الأسبوع بنحو مليار جنيه، لتصل إلى 6.7 مليار، مقارنة بـ7.5 مليار الأسبوع السابق.



وسجل المستثمرون الأجانب صافى بيع الأسبوع الماضى بقيمة 231 مليون جنيه، وسط حصة من التعاملات نسبتها %15.55، بينما اتجه العرب للشراء بصافى 84.54 مليون جنيه، بنسبة %9 من التعاملات، فيماكان نصيب المصريين من التعاملات %75.42.



وسجلت المؤسسات %42.57 من التعاملات بصافى بيع 167.06 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %57.43 من التعاملات.



تراجع جماعى فى المتوازنة



هبطت الصناديق المفتوحة – المتوازنة، خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، وتصدرها صندوق مصر الخير المتوازن بـ%3.21 لتسجل وثيقته 21.99جنيه، مقارنة بـ22.72 فى الأسبوع قبل الماضى.



وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المرتبة الثانية، بهبوط %1.33 ليسجل قيمة 192.33جنيه للوثيقة، مقارنة بـ194.93 جنيه،، فيما تواجد صندوق البنك

الأهلى فى المركز الثالث، بتراجع %2.80 لتسجل وثيقته 45.45جنيه، مقارنة بـ246.76 جنيه.



وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» كأقل صناديق فئة المتوازنة هبوطًا، وتراجعت قيمة وثيقته %0.73 مسجلًا 153.25 جنيه، مقارنة بـ 154.38 جنيه.



«الأهلى» الخامس «أقل صناديق الأسهم» تأثراً



جاء صندوق «البنك الأهلى الخامس» كأقل صناديق الأسهم هبوطًا، وتراجعت وثيقته %0.07 بقيمة 13.79 جنيه، مقارنة بـ 13.80 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وحل فى المركز الثانى صندوق البنك التجارى الدولى "استثمار" بهبوط %0.92 لتسجل وثيقته 164.20جنيه، مقارنة بـ 165.72جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وثالثًا : حل صندوق بنك القاهرة بـ%1.35 بقيمة 133.07 جنيه للوثيقة، ورابعًا: جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بصعود%1.47 بقيمة 133.07 جنيه، وتلاه صندوق العربى الأفريقى "شيلد" بـ%1.61 بقيمة 197.74جنيه للوثيقة.



«مصر إيران الثانى» فى صدارة «النقدية»



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى المحقق منذ الأسبوعين الماضيين، وأنهت تعاملات الأسبوع الماضى دون أن يضربها الاتجاه الهبوطى الذى لحق بجميع الفئات الأخرى.



وجاء صندوق «مصر إيران الثانى» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.30 بقيمة 1064.26جنيه للوثيقة، حل بعده بنسبة صعود %0.29 كل من صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة 20.45 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك قطر الوطنى الأهلى "ثمار" بقيمة 273.66 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك الأهلى المتحد "ثروة" بقيمة 176.47 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 253.51 جنيه.



فيما حل فى المركز الثالث بصعود %0.30 كل من صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة 1129.09 جنيه وصندوق بنك "إتش إس بى سي" بقيمة 221.26 جنيه، وبنك الإسكندرية النقدى بقيمة 28.51 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق "ثبات بنسبة %1.04 مسجلة 185.03جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى "أصول" بـ%0.28 بقيمة 307.73جنيه للوثيقة، فيما بلغت قيمة وثيقة صندوق جذور نحو 17.41 جنيه بنسبة صعود %0.23.



«بشائر» الناجح الوحيد فى «الإسلامية»



نجا صندوق «بشائر» من الهبوط شبه الجماعى للصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %0.49 مسجلًا 87.41 جنيه.



فيما حل صندوق "سنابل" كأقل الخاسرين فى تلك الفئة بنسبة هبوط %0.37 بقيمة 144.21 جنيه، وجاء بعده صندوق بنك الاستثمار العربى - هلال بنسبة هبوط %0.79 بقيمة 175.47 جنيه، وثالثًا : جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى "أمان" بنسبة هبوط%0.90 بقيمة90.72 جنيه للوثيقة.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، انخفض صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" بــ%1.47 بقيمة 175.56 جنيه، وانخفض صندوق بنك البركة مصر المتوازن %1.16 المتوازنة بقيمة 95.6 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» تنخفض والعملة الأجنبية ثابتة



انخفضت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 نحو 906.7 جنيه بهبوط %1.99، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 617.46 جنيه بتراجع %1.96.



وصناديق العملة الأجنبية، ارتفاعًا نسبيًا فقد سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، 11.4 دولار بصعود %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على 11.959 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬