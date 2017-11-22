مصدرون يطالبون بتسهيل إجراءات الدعم وتذليل العقبات

غرفة تجارة الإسكندرية

❏ اقتراح بالاعفاء من التسجيل فى نموذج الضريبة على القيمة المضافة



معتز محمود



طالب عدد من أعضاء شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة العمل على تسهيل إجراءات رد الأعباء التصديرية، و تقليل مدة الحصول على دعم الصادرات، و تذليل العقبات التى تواجه الصادرات بالموانئ، بهدف تسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من مزايا تحرير سعر الصرف.



وأشار البعض إلى انخفاض الصادرات فى بعض القطاعات، موضحين أن بعض الدول المجاورة مثل تركيا تقوم بصرف الدعم للمصدر بعد التصدير مباشرة، فى حين طالب البعض الآخر بإعادة النظر فى نظام الفحص والتعقيم المتبع عند تصدير الحاصلات الزراعية، و الذى يستغرق نحو أسبوعين، مما يؤدى إلى تلفها.



فى البداية، أكد بحيرى أحمد، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك عدة معوقات تواجه عمليات التصدير من مصر فى الوقت الراهن، بما لا يساعد على تنمية الصادرات والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه.



وأضاف أنه على الرغم من وجود تلك المعوقات، فإن الصادرات المصرية نمت بنحو10% خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن الجميع يطمح إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.



وأشار إلى أن أبرز تلك المعوقات هو رد الأعباء التصديرية، والتى يستردها المصدر حالياً بعد نحو عامين، فضلا عن مطالبته بشهادة تسجيل فى مصلحة الضرائب ضمن المسجلين فى نظام الضريبة على القيمة المضافة كشرط من شروط الشحن.



وتساءل عن أسباب اشتراط التسجيل فى القيمة المضافة للمصدرين، رغم أنه يخضع لها بسعر صفر كونه يقوم بالبيع خارج البلاد.



ولفت إلى أن بعض المعوقات الأخرى التى تواجه المصّدرين فى مجال الحاصلات الزراعية، مثل حسابات الضريبة العامة للمصدر، والتى تطالبه بالفواتير عند الشراء، فى حين أنه يشترى من المزارعين فى الحقول بدون فواتير.



وكشف عن أنه فى تركيا على سبيل المثال، يتم صرف الدعم ومستحقات المصدر مباشرة، لأنها تخصص شباكا لدعم الصادرات بجوار شباك الجمارك .



وأكد أن بعض الدول التى لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق المبرمة مع مصر، وفى مقدمتها لبنان.



وتابع : " لبنان تفرض 500 دولار على كل طن من محصول المانجو المصدرة إليها من مصر، فضلا عن عدم احترام المواعيد المخصصة لتصدير المنتجات فى بعض الأحيان" .



وأوضح أن بعض القرارات التى تصدر من وزارة الزراعة اللبنانية تؤثر على تصدير بعض المحاصيل مثل البصل والبطاطس .



وأشار إلى أن البصل على سبيل المثال، يمتد من شهر ديسمبر وحتى نهاية أبريل، إلا أنهم أحياناً يتخذوا قرارا فى منتصف الموسم بعدم الحاجة إلى المحصول وليس قبل بداية الموسم .



وأكد أن جميع الفواكه المصرية تقريباً يتم تصديرها لدول الخليج خاصة الكويت، لافتاً إلى أن نظام الفحص والتعقيم المتبع عند تصدير تلك المنتجات يستغرق أسبوعين، مما يؤدى لتلف هذه السلع.



وتشير بعض التقارير إلى تراجع العديد من الصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، بنحو 9 - %19، رغم التوقعات بتصاعدها أكثر عقب تحرير سعر الصرف بالبلاد، فى 3 نوفمبر الماضى، الذى خفض سعر العملة المحلية المصرية %100.



وأفاد تقرير «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، الصادر منذ عدة أسابيع، بأن صادرات الجلود تراجعت %13.7 خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجارى، لتبلغ 88 مليون دولار، وصادرات الأثاث 10 % خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، و واردات قطاع الأثاث 27 %.



وتراجعت أيضًا صادرات قطاعات الصناعات المعدنية خلال أغسطس الماضى لتسجل 342 مليون دولار، مقارنة بنحو 463 مليونا خلال الشهر ذاته من العام الماضى، بانخفاض %26 .



كما تراجعت صادرات بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام الجارى، مثل المستلزمات الطبية بـ %12، والصناعات اليدوية %19 والجلود والمنتجات الجلدية %14 والمصنفات الفنية %55 .



ومن جانبه، أكد أحمد نصار، رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الإجراءات المطلوبة لحصول المصدر على دعم الصادرات من أبرز معوقات التصدير، واصفاً إياها بـ«الإجراءات العقيمة».



وأضاف أن صندوق دعم الصادرات فى بعض الأحيان لا يرد على المصدر واستفساراته، موضحاً أن الصندوق يطلب اعتماد شهادة «الأيزو» كل عام رغم أن صلاحية الشهادة ثلاث سنوات.



وأرجع هذا الطلب حتى يقوم المصدر باستخراج الشهادة المذكورة من هيئة المواصفات والجودة، مقابل سداد 500 جنيه كل عام بدلا من سداد نفس المبلغ مرة واحدة كل ثلاثة أعوام.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومات المصرية وقعت خلال العقود الماضية عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، الافتا، الكوميسا، تركيا، الولايات المتحدة، وأخيرا الميركور، وهى تتيح لصادراتنا سوق تعداده نحو 2 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2٫4 مليار بنهاية العام، مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوى.



واعتبر "نصار" أن الصادرات المصرية تشهد تراجعا فى بعض القطاعات بعد التعويم .



وأشار إلى أن الآثار المترتبة على تعويم الجنيه لم تكن بالكامل لصالح الصادرات، نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج المصرى، وليس كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن بعض السلع التى كانت تكلفتها 5 جنيهات قبل التعويم، أصبحت تقترب من العشرين جنيها، و أن ذلك يؤثر على تنافسيتها فى الأسواق الخارجية.



وشدّد على أن هناك بعض السلع فاقت فيها الزيادة نسبة زيادة سعر الدولار، وأبرزها الحاصلات الزراعية.



ولفت إلى أن طن الفاصوليا على سبيل المثال، كان بـ 5 آلاف جنيه وأصبح الآن20 ألفا، موضحاً أن بعض صادرات الجلود المصرية، تأثرت أيضاً بسبب انخفاض أسعارها فى الخارج.



وأشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية وتركيا، يقوم المستوردون فيها بتحصيل الدعم مباشرة بعد الشحن وإتمام الإجراءات.



وفى سياق متصل ، نظمت غرفة تجارة الإسكندرية، مؤخراً لقاء مع السفير الألمانى بالقاهرة، وعدد من المصدرين المصريين من أعضاء الغرفة، لبحث سبل دعم الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الألمانية .



وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن تنمية الصادرات تبدأ فى مصر، بتغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلية، والتى تسمح بسعر منافس فى الأسواق العالمية، خاصة أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبى على مدخلات الإنتاج .



و تم التطرق إلى أهمية خفض التكلفة كخطوة أولى لتنمية الصادرات، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة، وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام جميع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار البعض إلى أن تنمية الصادرات، تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية، وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.



ولفت البعض خلال الاجتماع إلى أن تنمية الصادرات تكون أيضا عبر تطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية، ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر، والنفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية.