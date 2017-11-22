مشكلات بالجملة تواجه شركات التخليص الجمركى مع الرقابة على الصادرات

إسماعيل جابر

❏ النافذة الواحدة تأخرت 8 سنوات وهى بداية لإعادة تفعيل الخط الأخضر



السيد فؤاد



تواجه شركات التخليص الجمركى بالإسكندرية، عددا من المشكلات، خاصة فيما يخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تعد من أهم جهات الفحص على البضائع قبل الإفراج عنها، سواء كانت مستوردة أو مٌصدرة، جاء ذلك خلال مذكرة رفعتها نقابة المستخلصين لرئيس الهيئة.



وطلب الدكتور إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بعقد لقاء بين جميع الأطراف لحل المشكلات التى تواجه بيئة العمل فى المنافذ الجمركية المختلفة، وحصر كل المشكلات التى تواجه هذا النشاط.



وتركزت تلك المشكلات فى عدم وجود موظفى استعلامات بالمركز اللوجيستى رقم 1 بميناء الإسكندرية، بعد خروجهم إلى المعاش، و انخفاض عدد اللجان وتأخير نزولها للقيام بأعمال الفحص على البضائع.



وتعرف المراكز اللوجيستية بالموانئ حاليا بأنها عبارة عن مكتب الاستقبال الذى يمكن من خلاله إنهاء جميع إجراءات التخليص الجمركى، ودفع الفواتير، ومختلف الإجراءات المتعلقة بالميناء.



وتضمنت المذكرة أيضا، أن لجنة الأصناف الصناعية مشتركة مع باقى اللجان، مما ينتج عنه التأخير، وكذا تأخير إدراج النتائج للبضائع الصناعية، علاوة على انعقاد اللجان للفحص على البضائع فقط إلى الساعة 12 ظهرا فقط، مما يتسبب فى تأخير البضائع بصورة كبيرة.



وطالب مدحت حبشى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، خلال اجتماعهم مؤخرا مقر النقابة، بحل مشكلة تكدس العمل فى الدوائر الجمركية، وذلك عن طريق دراسة احتياجات العمل فى الإدارات المختلفة، وإعادة توزيع الأفراد، وفقا لمتطلبات العمل دون الحاجة إلى تعيين موظفين جدد.



وأشار إلى انعقاد دورات كان يتم منحها للمستخلصين المتخصصين فى إدراج الواردات، ليقوم المستخلصون بإدراج البيانات بأنفسهم واقتصار دور الموظفين بمطابقة البيانات بالمستندات المقدمة، لتصبح عملية الإدراج من مسئولية المستخلص الجمركى.



ولفت إلى زيادة فترة تعطل النظام الإلكترونى، مما ينتج عنه تعطيل نقل النتائج من معمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للإدارة المركزية بالقاهرة، مما ينتج عنه تكدس للبضائع، مطالبين بضرورة ندب متخصص فى كل ميناء من الإدارة المركزية لحل أى مشكلات قد تتسبب فى تعطل العمل.



وأكد مستخلصو الإسكندرية أن رسوم الخدمة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ورغم ذلك لم يقابل ذلك تحسن مستوى الخدمة.



وأشاروا إلى أن طول فترة الإجراءات قد تؤثر على صلاحية الحاصلات الزراعية، والتى قد تكون 7 أيام فقط ، مؤكدين ضرورة وجود أولوية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحاصلات الزراعية والمجمدات.



وأضافوا أنه يتم حاليا التعامل من خلال تفويض يتم تجديده كل 3 شهور بعد أن كان سنويا, كما يتم طلب بوليصة مختومة من التوكيل لاستخراج شهادة منشأ، على الرغم من إعفاء الصادرات من ذلك الإجراء، والذى يستغرق وقتا كبيرا لإنهائه.



من جانبه، أشار محمد العرجاوى، نائب نقيب مستخلصى الثغر، إلى أنه سيتم توفير نموذج لعقد تصدير لمستخلصى الجمارك يتضمن تعهدا بتحمل صاحب الشأن المصدر للمسئولية، ويتضمن شرط استخراج صحة توقيع من البنك المتعامل معه صاحب الشأن.



وطالب المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر، بضرورة تأكد المستخلصين من صحة البيانات والمستندات الخاصة بالعملاء، بهدف تقليل نسبة الأخطاء والحفاظ على مهنة التخليص، مؤكدا أنه على الرغم من قلة أعداد غير الملتزمين سواء من المستخلصين أو العملاء فإن تلك الأخطاء يتحمل نتائجها جميع العاملين بالمهنة.



وشدد على ضرورة تطوير المستخلصين لإمكانياتهم لمواكبة خطة الدولة لتطبيق النافذة الواحدة، والتى ستعتمد على المستخلص فى إدراج المستندات والتعامل بالكامل بشكل إلكترونى.



وتابع أن تلك الخطوة التى تم تطبيقها فى جميع دول العالم، فى حين أن تطبيق منظومة النافذة الواحدة تأخرت فى مصر، فقد كان من المفترض تطبيقها منذ 8 سنوات على الأقل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يعقبها عودة تطبيق نظام الخط الأخضر الذى يتيح الإفراج عن الكثير من البضائع دون إجراء تفتيش صارم عليها.



ودعا إلى ضرورة تحمل الشاحن لمسئولياته، و يقر فى بوليصة الشحن على بيانات البضائع ببلد الشحن، وبالتالى يجب الرجوع بالتعويض على التوكيل الملاحى، لكونه متضامن مع الخط الملاحى فى الأخطاء، بينما من حق الخط الملاحى الرجوع على الشاحن فى بلد التصدير بالتعويض وفقا لقانون التجارة البحرية.



وأشار إلى أهمية انضمام مصر إلى البرنامج العالمى الذى أطلقته منظمة الجمارك العالمية، والذى يضم 95 دولة على مستوى العالم تمكنها الاتفاقية من الاطلاع على "مانيفست" الشحن بدولة التصدير.



وأوضح أنه مع بدء تطبيق منظومة الشباك الواحد والخط الأخضر سينخفض حجم العمل بالمنظومة الجمركية بنسبة 80 % وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى كم كبير من الموظفين، فى حين سيتم رفع كفاءة الموظفين لمواكبة المنظومة الجديدة, مضيفا أنه فى تلك الخطوة سيتم الاعتماد على أجهزة الكشف بالأشعة، والتى تم البدء فى تطبيقها فى بعض الموانئ بشكل تجريبى.



وأكد أن المستخلص الجمركى، هو خط الدفاع الأول فى منظومة الجمارك، لافتا إلى أن العديد من حالات التهريب التى يتم ضبطها تكون بمساعدته.



وطالب المستخلصين بضرورة إلغاء القرار الخاص بشأن الرسائل الواردة بعدد خمسين وحدة فأقل لكل صنف، والذى أصدرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مؤخرا.



كانت الهيئة قد أصدرت تعليمات جديدة لفروعها بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بشأن الرسائل الواردة بعدد خمسين وحدة فأقل لكل صنف.



ووجهت الهيئة مسئوليها بالمنافذ الجمركية، إلى أنه بالنسبة للأصناف التى ترد ضمن مشمول الرسالة بعدد 50 وحدة فأقل، يتم إرسال العينات للمعمل بعد التأكد من المطابقة الظاهرية، على أن يدون على الاستمارة بشكل واضح أن الوارد 50 وحدة أو أقل، حتى يتم إجراء الفحص غير المتلف على هذه الأصناف.



ولفت مستخلصو الإسكندرية إلى ضرورة الحد من تأخير الحسابات الخاصة بالرسوم الذى يتم دفعها سواء من قبل المستخلص أو صاحب الشأن، علاوة على تأخير التقارير التى ترد من الإدارة المركزية بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأمانة الفنية للتظلمات طول الأسبوع.



وأكدوا ضرورة وجود ربط إلكترونى بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الميناء.