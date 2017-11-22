عبور لاند تؤسس شركة للاستثمار الزراعي بقيمة 50 مليون جنيه

عبور لاند

مصطفى طلعت



وافق مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم عبور فارم للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني برأس مال مدفوع يبلغ 50 مليون جنيه.



وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء أن نشاط الشركة الجديدة، يستهدف تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين.



يشار إلى أن أرباح "عبور لاند"، ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 176.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 110.11 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2016.

