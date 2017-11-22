EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يجري مباحثات دولية لتطوير إنتاج الأسماك
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 11:56 ص
وزير الزراعة يبحث زيادة انتاج الأسماك
أخر الأخبار
وزير الزراعة يبحث زيادة انتاج الأسماك
الصاوي أحمد
بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "مايكل فيليبس" مدير عام البحوث بالمركز الدولي للأسماك، تكثيف سبل التعاون البحثي بين الوزارة ممثلة في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية والمركز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، في أول زيارة يقوم بها المدير العام الجديد للمركز إلى مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
واتفق الجانبان على إنشاء مركز للتميز في مجال الأسماك في إفريقيا، بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، بحيث يضم العديد من الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة في مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكي، بما يساهم في تطوير البحوث في إفريقيا وبلدان المنطقة.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يشمل التعاون بين الجانبين تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، فضلاً عن التركيز في برامج التغذية وأعلاف الأسماك، وتصنيعها من منتجات محلية.
وأشار البنا الى أهمية هذا التعاون في المرحلة الحالية، وخاصة بعد انشاء المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، ومشروع قومي متكامل.
ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة العمل على تطوير الطرق المختلفة لتربية وإنتاج الزريعة والأسماك وخاصة البلطي وحيد الجنس عن طريق التهجين، فضلاً عن التوسع في دراسات امكانية استخدام المزارع السمكية في التكامل مع الانتاج النباتي، واستخدام المياه الجوفية في سبيل لرفع كفاءة استخدام المياه، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية ورفع الانتاجية لتأمين الغذاء، في ظل الزيادة السكانية المضطردة.
وأكد البنا على ضرورة ان يكون المنتج ذو جودة عالية ومواصفات تغذوية عالية كذلك مقاومة للأمراض، لافتاً الى امكانية العمل على وضع خرائط للملوثات والأمراض للأسماك المنتجة في المناطق المختلفة، وارتباط ذلك بالتغيرات المناخية، بحيث تكون الدراسات والابحاث على أرض الواقع ولها مردود استثماري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا