السكة الحديد تنهى تجديد 200 كيلومتر من خطوط الشبكة

هيئة السكك الحديدية

المال ـ خاص



قال المهندس سيد سالم، القائم بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة انتهت من تنفيذ تجديد وإصلاح 200 كيلومتر، من إجمالى أطوال المشروع القومى لتجديد خطوط الشبكة والبالغ 1200 كيلومتر، لافتاً إلى أن تكلفة الأعمال المنفذة تصل لـ800 مليون جنيه.



وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، وتمتد على مسافة تصل إلى 9.5 آلاف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر، وقدرت لجنة النقل بمجلس النواب، خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية العام المالى الماضى بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات.



وأشار «سالم»، إلى أنه بتطوير البنية الأساسية لخطوط الهيئة، ستستوعب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة فى السولار وغيرها من مكونات التشغيل.



وأوضح أن توجيهات وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، تستهدف سرعة الانتهاء من تجديد 1200 كيلومتر، من خطوط هيئة السكة الحديد، خلال فترة لا تزيد على عامين، مضيفاً أنه سيتم تدعيم الشركات العاملة فى المشروع القومى لتطوير خطوط السكة الحديد بمعدات جديدة لتنفيذ تلك التكليفات.



وتتولى شركتا «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية»، و«المصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد - إيجيفراي»، تنفيذ القومى لصيانة خطوط الهيئة.



وأضاف لـ«المال» أنه جار العمل لتطوير 296 مزلقانا فى الأعمال المدنية، و322 فى نظم التحكم، إلى جانب تطوير المزلقانات الواقعة ضمن مشروع تطوير نظم والإشارات والتحكم والبالغة 246 مزلقانا.



وذكر القائم بأعمال رئيس الهيئة أنه يوجد نحو 280 مزلقانا شرعيا على خطوط السكة الحديد بها معوقات خارجة على إرادة هيئة السكة الحديد، وتستلزم التنسيق مع الجهات الأخرى لتجديدها، لافتا إلى أن تم تشكيل لجنة عليا للمزلقانات ممثل فيها كل الجهات الحكومية، ومنها وزارات: «الرى، والنقل، والأوقاف»، والمحليات والمحافظات، لحل المشاكل بشكل أسرع.