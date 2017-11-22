شرق بورسعيد تنظم مؤتمرًا للتنمية المستدامة

المشروعات الصغيرة

المال ـ خاص



أكد أحمد المفتى، مدير الشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، أن المؤتمر السنوى للمدن الصناعية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة الـ«GIZ»، سيعقد فى الأسبوع الأول من مارس المقبل، بعنوان «المدن الصناعية المستدامة تساعد على جذب الاستثمارات وتنمية العمالة ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة».



وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المؤتمر سيكون على مدار 3 أيام، تتضمن يومين بالقاهرة لعرض الجلسة الافتتاحية وباقى الجلسات، واليوم الثالث سيقام بقاعة المؤتمرات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد فى إطار الزيارة الميدانية للشركة.



وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والشركات فى حوار حول دور المدن الصناعية الجديدة المستدامة فى جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صغار المستثمرين وحل مشاكلهم الخاصة بتدريب العمالة وتطويرها لضمان التنمية الدائمة لتلك المدن.



ووقعت شركة بورسعيد للتنمية مع الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، عقد تطوير منطقة شرق بورسعيد، على هامش مؤتمر الشباب الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ مؤخراً.



وأوضح أنه ستتم دعوة 300 ممثل من الشركات العاملة فى المدن الصناعية، إلى جانب 100 خبير أجنبى، وممثلى الحكومة والمطورين الصناعيين.



وقال إنه تم التنسيق مع مؤسسة GIZ التابعة للحكومة الألمانية، والتى تعمل فى مجال التنمية المستدامة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار لرعاية المؤتمر، موضحا أن GIZ تقيم مؤتمرها السنوى منذ 2009، وتمت استضافته فى الهند والصين وإندونيسيا وتركيا والمكسيك.



يذكر أن «شرق بورسعيد للتنمية» تأسست نتاج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا فى مجموعة التنمية الصناعية IDG إحدى شركات سامكريت للاستثمار وشركة حسن علام القابضة HA خلال العام الماضى.