النقل تترقب تسلم دراسات الخط السادس للمترو

وزارة النقل

مدحت إسماعيل



قال مصدر مسئول إن وزارة النقل تترقب تسلم دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق من شركة «بومباردييه» الكندية، نهاية يناير المقبل، لافتاً إلى أن الشركة أبلغت الوزارة أنها قطعت شوطاَ طويلا فى الدراسة والتصميمات اللازمة للمشروع.



وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقًا مع شركة بومباردييه الكندية يوليو الماضى، عقد إعداد دراسات وتصميمات تنفيذ الخط، يمتد بطول 30 كم، ويضم 24 محطة بينها 12 محطة نفقية و12 أخرى علوية، سينطلق موازيًا للخط الأول/ ومقرر أن يبدأ من منطقة الخصوص بالقليوبية بجوار الدائرى موازيًا لترعة الإسماعيلية حتى السواح، ثم يمر بشارع بورسعيد ليصل إلى محطة غمرة، ويمتد نحو السيدة زينب مستمرًا حتى المعادى الجديدة، ثم يتقاطع مع الخط الأول فى محطة غمرة، ويتقاطع مع الخط الرابع فى محطة الفسطاط المدرجة بالمرحلة الأولى بالخط الرابع، وتقدر تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، وسيعمل على الخط بعد تنفيذه وافتتاحه 65 قطارًا، ستصل طاقته 2 مليون راكب.



وأشار المصدر إلى أن هيئة مترو الأنفاق ستقوم بترسية تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع على شركة يابانية – رفض الكشف عن هويتها - نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم بدء تنفيذ المشروع بداية العام المقبل.



يشار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة ارتفعت لـ3.5 مليار دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار، بعد مرور 3 سنوات، ووكالة التعاون اليابانى «الجايكا»، تمويل المرحلة بقرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار.



وينفذ المشروع على مرحلتين، ويقدر عدد محطات المرحلة الأولى فى الخط الربع، 17 محطة، ويمتد مسارها، من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمنطقة حدائق الإهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مرواً بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مـن خلال مسار طوله حوالى 19 كيلومترا، بينما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط مروراً بالقاهرة الإسلامية وصولاً إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة.