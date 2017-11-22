التعاون الدولي تسدد مقدم عقد شراء كراكتين

مميش يشهد عقد بناء كراكتين مع شركة هولندية.. غدًا

نادية صابر:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن وزارة التعاون الدولى ستتولى سداد قيمة الدفعة المقدمة من عقد بناء وتوريد كراكتين وجهاز محاكاة، الذى تم توقيعه مع شركة «IHC الهولندية» مطلع شهر أكتوبر الماضى.



وأضاف لـ«المال»– خلال تفقده حركة الملاحة للقناة أمس– أن الدفعة المقدمة تصل إلى %15 من قيمة التعاقد أى نحو 45 مليون يورو، وتستحق خلال 150 يوما من تاريخ التوقيع، لافتا إلى أن الوزارة ستتولى تدبيرها عبر المنح التى تحصل عليها من شركائها الدوليين.



كانت الهيئة قد وقعت عقودا مع شركة IHC الهولندية – 3 أكتوبر الماضى – لبناء وتوريد الكراكتين، وجهاز محاكاة، بإجمالى تكلفة 300 مليون يورو.



ولفت رئيس هيئة القناة إلى عدم الاستقرار بعد على سيناريوهات تمويل المتبقى من التكلفة.



كانت مصادر قد قالت لـ«المال» أن الهيئة تجرى مشاورات مع وزارة التعاون الدولى فى إطار سيناريوهات تعكف على دراستها لتدبير تمويل الصفقة والتى من بينها الحصول على قرض من البنوك المحلية، موضحة أن عدم التمويل ذاتيا يتسق مع المنطق الخاص بالفصل بين ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات والتى يتم تحويلها بالكامل لخزينة الدولة، وبين أى تمويلات لازمة لأعمال التطوير والتى تُعنى بها الحكومة أيضا خاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



ولفت مميش إلى دعم الرئيس السيسى والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إنجاح المفاوضات الشاقة بين الجانب المصرى ونظيره الهولندى وإتمام تلك الصفقة.



وأوضح أن امتلاك الهيئة لكراكتين جديدتين يمثل إضافة قوية فى أعمال التطوير ورفع كفاءة قناة السويس، بما يجعلها قادرة على مجاراة الممرات الملاحية الأخرى سواء المنافسة أوالبديلة.



وتعدان الكراكتان الأكبر عالمياً فى الوقت الحالى من حيث القدرة الكلية، والتى تبلغ 29190 كيلووات للواحدة، كما تتميزان بحفار بقدرة 4800 كيلووات، وهو ما يمّكن الكراكتين من العمل فى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية، ويصل أقصى عمق حفر لهما إلى 35 مترا، ما يغطى احتياجات القناة، والتى يبلغ عمقها 24.5 متر- طبقا لتصريحات سابقة للمهندس محمد الدسوقى، مدير إدارة الكراكات بالهيئة.



ووفقًا لبيانات هيئة قناة السويس، يضم أسطول هيئة القناة 9 كراكات تشمل (5 كراكات ماصة طاردة ذات حفار و3 أخرى ماصة حاملة تسير ذاتيا، وكراكة واحدة ماصة ذات حفار قودايس.