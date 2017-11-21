ننشر مقترحات نقابة الصيادلة لتعديل مشروع قانون التأمين الصحي

أحمد صبرى:





قدم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة مقترحات ورؤية نقابة الصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحى، خلال الجلسة النقاشية التى عقدت الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروع القانون بمجلس النواب.





وأكد نقيب الصيادلة أن التأمين الصحي الشامل حلم كل مواطن مصري وحلم كل صيدلي لأن الغالبية غير خاضعين لتأمين صحي شامل والجميع يحتاجه، وتقدم بالشكر لكل من يسعي الى توفير تأمين صحي شامل للمصريين ومن يساعد في رفع مستوى الخدمة الصحية في مصر.





وأضاف أن هناك مجهود كبير بذل لإخراج القانون بهذا الشكل رغم وجود تحفظات بسيطة او طلب توضيح على بعض المواد.





وأوضح نقيب الصيادلة ان ملاحظات واقتراحات النقابة التى قدمت حتى يتم الاطمئنان علي مهنة الصيدلة وعلي مستقبل الصيدليات العامة وشملت عدم إنشاء الهيئة صيدليات ،وان يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر بدون تمييز، وان تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، والا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبري.





وأشار الى ان الحوار تناول تمويل الهيئة وأجمع الحضور على ان المبالغ المفروضة على العيادات او الصيدليات مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.



