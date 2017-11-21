EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ننشر مقترحات نقابة الصيادلة لتعديل مشروع قانون التأمين الصحي
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 11:35 م
نقابة الصيدلة
أخر الأخبار
نقابة الصيدلة
أحمد صبرى:
قدم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة مقترحات ورؤية نقابة الصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحى، خلال الجلسة النقاشية التى عقدت الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروع القانون بمجلس النواب.
وأكد نقيب الصيادلة أن التأمين الصحي الشامل حلم كل مواطن مصري وحلم كل صيدلي لأن الغالبية غير خاضعين لتأمين صحي شامل والجميع يحتاجه، وتقدم بالشكر لكل من يسعي الى توفير تأمين صحي شامل للمصريين ومن يساعد في رفع مستوى الخدمة الصحية في مصر.
وأضاف أن هناك مجهود كبير بذل لإخراج القانون بهذا الشكل رغم وجود تحفظات بسيطة او طلب توضيح على بعض المواد.
وأوضح نقيب الصيادلة ان ملاحظات واقتراحات النقابة التى قدمت حتى يتم الاطمئنان علي مهنة الصيدلة وعلي مستقبل الصيدليات العامة وشملت عدم إنشاء الهيئة صيدليات ،وان يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر بدون تمييز، وان تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، والا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبري.
وأشار الى ان الحوار تناول تمويل الهيئة وأجمع الحضور على ان المبالغ المفروضة على العيادات او الصيدليات مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.
وأكد أن النقابة طالبت بإلغاء عقوبة الحبس من جميع مواد العقوبات، وإلغاء كلمة ترخيص واستبدالها بمنح شهادة الاعتماد فقط فهيئة الاعتماد معنية بالاعتماد وليس بالترخيص.
نقابة الصيادلة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا