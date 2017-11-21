نتنياهو : لحظة وصول السادات إسرائيل غيرت التاريخ

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجلس النواب الإسرائيلي "الكنيست" عقد اجتماعًا خاصًّا مساء اليوم، في ذكرى زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتل أبيب، قائلة "حدث كسر لكل قوانين الدبلوماسية".





وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي خلال كلمته أمام الكنيست "التقيت بالسفير المصرى فى تل أبيب وفريقه الدبلوماسي، وهنأته بمناسبة هذا الحدث المهم. وأضاف أن السلام بين مصر وإسرائيل هو سلام استراتيجى لكلا البلدين، معربًا عن حزنه الشديد من الوجود الضئيل للوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست فى مثل هذا الحدث المهم- على حد قوله.





وتابع نتنياهو: "أتذكر الإثارة التي أصابتي وأصابت جميع مواطني إسرائيل مع وصول السادات وهبوطه إلى إسرائيل، وكانت نفس الإثارة التي شعرت بها عندما رأيت أول شخص يهبط على سطح القمر".





وأضاف نتنياهو: "في هذه الأربعين دقيقة التي اجتاز فيها السادات الطائرة إلى إسرائيل، غيرت التاريخ، وأدت إلى مصالحة تاريخية من نوعها".





إدلشتاين: "تم توقيع السلام بين القادة، ولكن ليس بين المواطنين"

من جانبه قال يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي خلال الاجتماع، إن زيارة الرئيس السادات لإسرائيل قبل 40 عامًا كانت حدثًا دبلوماسيًّا خرق جميع قوانين الدبلوماسية.



