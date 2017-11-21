صحة البرلمان : توقيت زيادة أسعار السجائر غير مناسب

أحمد صبرى









قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن توقيت زيادة أسعار السجائر فى الوقت الحالى غير مناسب، معللًا بأن ذلك سيؤثر على تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل.





ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.





وأشار، فى مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار الذى تبثه قناة "النهار"، إلى أن القانون الذى تمّت الموافقة عليه لم يذكر فى نصوصه أن الزيادة ستُوجه لمشروع التأمين الصحي، وذكرت فقط فى المذكرة الإيضاحية.



