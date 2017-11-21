الجارحي : قرار زيادة أسعار السجائر تأخر 5 أشهر

أحمد صبرى









قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قانون زيادة أسعار السجائر الذى وافق عليه البرلمان، اليوم، كان مقررًا تطبيقه منذ 5 أشهر، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستوجه إلى معالجة عجز الموازنة العامة للدولة.





وأشار، فى مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار الذى تبثه قناة "النهار"، إلى أن من أهداف الزيادة تشجيع المواطنين على التخلي عن التدخين حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن جزءًا من عائدات تلك الضريبة سيتم توجيهه للصحة والتعليم وقانون التأمين الصحى الشامل.





وأوضح الجارحى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت هناك زيادة فى الشهور المقبلة على السجائر لتوفير الأموال اللازمة لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل أو التمويل من الزيادة التى أقرها البرلمان، اليوم.







