نشاط حركة الموانئ اليوم الثلاثاء

محمود محسن









شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1462 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 507 شاحنات، فيما استقبل ميناء دمياط 14 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وفي غضون ذلك قرر المسئولون بميناء الإسكندرية غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجوّ مائية. وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.







موانئ السويس

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق استقبل، اليوم، السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 141 سيارة قادمة من جدة.







ميناء سفاجا

وأوضح يوسف أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهى أمانة والحرية والنوى أكسبريس، وعلى متنها 301 راكب و121 شاحنة بضائع و5 سيارات، بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 98 راكبًا و99 شاحنة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال اربع سفن وهى عمان والرياض والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 381 راكبًا و130 شاحنة بضائع و25 سيارة، بينما غادرت السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة.







ميناء نويبع

وفي نفس السياق شهد ميناء نويبع وصول وسفر 682 راكبًا وتداول 89 شاحنة، حيث استقبل الميناء السفينتين سينا وأيلة، وعلى متنهما 360 راكبًا و10 برادات و10 تريللات وسيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وأيلة وبريدج، وعلى متنها 248 راكبًا و19 برادًا و16 تريللا، بينما غادرت السفينتان سينا وأيلة، وعلى متنهما 74 راكبًا و21 برادًا و13 تريللا و5 سيارات.







ميناء دمياط

من جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2441، وفي الحادية عشرة مساء أمس القطار رقم 2468، بحمولة إجمالية 2656 طن قمح، في حين غادر 107 سيارات بحمولة 5118 طن قمح.



وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169790 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 20315 طنًّا.



ولفت إلى أنه غادر الميناء قطاران سكة حديد بعد أن قاما بتفريغ 1880 طن كسر حجارة لزوم أعمال مد مواسير الغاز في قاع البحر.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا و5504 طن فوسفات و3865 طن رمل و1989 طن حجر كوارتز .





ميناء الإسكندرية



وقال رضا الغندور/ المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجو مائية ارتفاع الموج وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.