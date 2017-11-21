قابيل يستعرض دراسة مجمع مرغم للبلاستيك مع مكتب استشارات إبجليزى

محمد ريحان









يلتقي المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الخميس المقبل، مكتب whiteshield partners للاستشارات، والذي تعاقدت معه الوزارة لإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بالإسكندرية المقررة على مساحة 52 فدانًا.





وقالت مصادر للمال إن المكتب الانجليزي سيعرض على الوزير النتائج النهائية التي تم التوصل إليها تمهيدًا لاعتمادها من الوزير وبدء التنفيذ في العام المقبل.





كان وزير الصناعة قد صرح، فى أكتوبر الماضي، بأنه تم التعاقد مع مكتب استشارات أجنبي لإعداد دراسة المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك.





وقال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن مجمع مرغم لصناعة البلاستيك بمرحلتيه الأولى سيدعم صناعة البلاستيك المحلية ويوفر المعروض اللازم للسوق المحلية، وكذلك تصدير المزيد للأسواق الخارجية.



