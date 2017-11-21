EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قابيل يستعرض دراسة مجمع مرغم للبلاستيك مع مكتب استشارات إبجليزى
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 08:59 م
طارق قابيل11122
أخر الأخبار
طارق قابيل11122
محمد ريحان
يلتقي المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الخميس المقبل، مكتب whiteshield partners للاستشارات، والذي تعاقدت معه الوزارة لإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بالإسكندرية المقررة على مساحة 52 فدانًا.
وقالت مصادر للمال إن المكتب الانجليزي سيعرض على الوزير النتائج النهائية التي تم التوصل إليها تمهيدًا لاعتمادها من الوزير وبدء التنفيذ في العام المقبل.
كان وزير الصناعة قد صرح، فى أكتوبر الماضي، بأنه تم التعاقد مع مكتب استشارات أجنبي لإعداد دراسة المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن مجمع مرغم لصناعة البلاستيك بمرحلتيه الأولى سيدعم صناعة البلاستيك المحلية ويوفر المعروض اللازم للسوق المحلية، وكذلك تصدير المزيد للأسواق الخارجية.
وأكد أهمية التكامل الصناعي الواجب توافره في مرغم للبلاستيك بين الوحدات الصغيرة التي تم إقامتها في المرحلة الأولى، وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المرتقب إقامتها في المرحلة الثانية، ما يصب في النهاية في صالح صناعة البلاستيك ككل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا