اتهامات لعمال سمنار بإعاقة مصنع عن إدارة مهمته

إيمان عوف

قال المحامي الحقوقي عمرو محمد إن نيابة غرب بورسعيد ما زالت تحقق مع الـ14 عاملًا الذين تم القبض عليهم، أمسن بشركة سمنار للبتروكيماويات، وأن النيابة وجهت لخمسة عمال تم التحقيق معهم حتى كتابة هذه السطور اتهامات بارتكاب نشاط كان الهدف منه إعاقة مصنع خاص "سنمار" عن أداء مهمته في الإنتاج على النحو المبيَّن بالأوراق.