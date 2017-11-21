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سيـــاســة
اتهامات لعمال سمنار بإعاقة مصنع عن إدارة مهمته
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 08:49 م
أوضاع العمالة المصرية
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أوضاع العمالة المصرية
إيمان عوف
قال المحامي الحقوقي عمرو محمد إن نيابة غرب بورسعيد ما زالت تحقق مع الـ14 عاملًا الذين تم القبض عليهم، أمسن بشركة سمنار للبتروكيماويات، وأن النيابة وجهت لخمسة عمال تم التحقيق معهم حتى كتابة هذه السطور اتهامات بارتكاب نشاط كان الهدف منه إعاقة مصنع خاص "سنمار" عن أداء مهمته في الإنتاج على النحو المبيَّن بالأوراق.
وأوضح محمد أن التحقيق ما زال جاريًا مع باقي العمال الذين تم القبض عليهم من مقر الشركة أمس الاثنين، أثناء اعتراض العمال على وفاة زملائهم بسبب انبعاث مواد سامة من المصنع الذي يخالف الشروط البيئية للعمل.
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