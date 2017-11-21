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بنـــوك
بنك مصر يحصل على شهادة المعايير العالمية
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 08:19 م
بنك مصر والمصرية تكافل
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بنك مصر والمصرية تكافل
أحمد الدسوقي
حصل بنك مصر، على شهادة التوافق مع المعايير العالمية، لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية PCI-DSS بإصدارها الأحدث 3.2.
تمنح الشهادة للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان، أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفر أعلى مستويات الخدمة والحماية للعملاء، الموضوعة من كبرى المؤسسات العالمية، مثل فيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس.
يعد حصول البنك على هذه الشهادة امتدادًا للجهود المبذولة من إدارة البنك للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذي ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان.
يعد بنك مصر أول بنك في مصر وشمال إفريقيا يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية، لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية PCI-DSS في 2010 كما حصل عليها للأعوام 2013، و2014 و2015.
يذكر أن شركة Control Case المفوضة من مؤسسة الفيزا العالمية لمنح الشهادة، تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة، والمعتمدة من مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية، لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، التي قامت بعمليات رقابية واسعة النطاق لاختبار أنظمة وشبكات المعلومات في بنك مصر، للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق متطلبات المعايير العالمية.
يسعى بنك مصر دائما لتأمين بيانات العملاء، وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، مع مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتطوير أنظمته وخدماته، بهدف توفير وسائل دفع إلكترونية أمنة لعملائه محليًا وإقليميًا وعالميًا.
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