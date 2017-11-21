السعودية والدوحة تقودان خسائر معظم البورصات

خالد بدر الدين









هبطت معظم مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة السعودية والدوحة، بنسب ضعيفة بسبب التوترات الجيوبوليتيكية، وسط المخاوف من عدم الاستقرار في لبنان والمواجهة السعودية الإيرانية المحتملة نتيجة الحرب فى اليمن، وكذلك مخاوف المستثمرين من حملة تطهير الفساد التى تقودها المملكة.





بينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليستقر عند 13725 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام لليوم الثانى بحوالى 0.5% ليزداد إلى 4310 نقطة؛ بفضل خطط شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) لخصخصة أنشطتها الخدمية ومشروع لتجارة النفط وتوسعة شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 0.4% بعد أن خسر أمس 1% لينزل إلى 6778 نقطة، بقيادة أسهم البنوك وشركات الأسمنت مع انخفاض سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، 1.8%، بينما هبط سعر سهم بنك الرياض 1.2%، وتراجع سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية 1.1%.





وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.5% لينزل إلى 7769 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ 6 سنوات مع هبوط أسهم كبرى، منها سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية الذى خسر حوالى 0.9%، وسعر سهم شركة أريد للاتصالات الذى هوى بأكثر من 6.5%.



