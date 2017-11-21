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سيـــاســة
مصادر بالمطار: سعد الحريري يصل القاهرة لمقابلة الرئيس السيسي
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 08:00 م
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
أخر الأخبار
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
خالد بدر الدين
أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وصل إلى القاهرة مساء اليوم لمقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المصادر أن الحريري، الذي أعلن استقالته من منصبه في الرابع من نوفمبر الجارى، توجه في موكب إلى مقر رئاسة الجمهورية للقاء السيسي.
وذكرت وكالة رويترز أن سعد الحريري غادر العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق اليوم متوجها إلى القاهرة بينما قالت الرئاسة المصرية أمس الاثنين إن السيسي سيبحث مع الحريري آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في لبنان بعد استقالته المفاجئة من رئاسة حكومة لبنان أثناء تواجده فى المملكة السعودية منذ حوالى أسبوعين.
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