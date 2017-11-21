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ثقافة وفنون
عبد الكريم حمدان يطلق أغنيته الجديدة صعبيها علي
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 07:52 م
الفنان السوري عبد الكريم حمدان
أخر الأخبار
الفنان السوري عبد الكريم حمدان
أحمد حمدي
أطلق الفنان السوري عبد الكريم حمدان أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "صعبيها عليّ" من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان محمود عيد، وتوزيع محمود عيد وإليا نستا، وحققت الأغنية في غضون أسبوعين من صدورها على اليوتيوب نحو ربع مليون مشاهدة.
أغنية "صعبيها عليِّ" من اللون اللبناني الرومانسي حيث صاغ علي المولى موضوعه بأسلوب مختلف وجديد من حيث التحدي والقوة من أجل الحب مستخدمًا عدة تعابير جديدة لخدمة نصه الغنائي.
أما على صعيد اللحن فقدم محمود عيد نفسه بقالب وأسلوب جديد جمع بين الرومانسية والطرب إذ يتطلب أداء اللحن المزج بين الإحساس وقوة الصوت.
تميز أداء عبد الكريم في هذا اللون الغنائي الذي يقدمه للمرة الأولى، فقد أظهر اللحن إنسابية صوته في مختلف الطبقات "الجواب والقرار" إضافة إلى إحساسه المرهف.
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