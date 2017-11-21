البورصة تتمسك بأمل الصعود وتختبر دعم 13700 نقطة غدًا

أحمد علي





سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل توجه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب مقابل توجه شرائي لنظرائهم العرب.





وتمسكت البورصة بأمل الخروج من الحركة العرضية المائلة للهبوط التي سيطرت عليها خلال الجلسات الماضية، إذ استقر مؤشرها الرئيسي EGX30 أعلى مستوى 13700 نقطة الذي يمثل دعمًا مهمًّا له، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.01% مسجلًا 750.78 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.14% مغلقًا عند مستوى 1707.87 نقطة.





وأغلق رأسمال البورصة السوقي عند مستوى 768.024 مليار جنيه، مرتفعًا بـ3.2 مليار جنيه، وسجلت التداولات على الأسهم ما قيمته 932.610 مليون جنيه.





واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع ليسجلوا صافيًا بيعيًّا قيمته 24.167، و4.511 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل العرب صافيًا شرائيًّا بقيمة 28.678 مليون جنيه.





من جهته قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية، إن البورصة تماسكت خلال جلسة اليوم الثلاثاء أعلى مستوى الدعم 13700 نقطة.





وأضاف أن رسم صورة تحليلية دقيقة حول مستقبل تحركات السوق على المدي المتوسط يتوقف على قدرة السوق في البقاء على مستوى الدعم، بجانب تدفق السيولة اللازمة للعودة لمستويات الـ14000 نقطة.





وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن السوق ستتحرك بشكل عرضي على المدى القصير، مشيرًا إلى أنه حال كسر السوق مستوى الدعم 13700 نقطة ستتجه نحو مستويات الـ13500 نقطة.



