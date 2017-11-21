قيادى بحركة 2050 : المزارع السمكية الجديدة تقضي على المستورد

إيمان عوف











قال محسن داود، القيادى بحركة 2050 التي تحمل شعار تنمية استقرار تقدم، إن مشاريع الاستزراع السمكى التى يفتتحها الرئيس السيسى هى مشاريع تنمية مستدامة حقيقية ستوفر استهلاك مصر من الأسماك فى وقت قريب وستقضى على المستورد لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن مصر كانت تستورد سنويًّا 300 ألف طن من الأسماك وتستهلك سنويًّا مليونًا و940 ألف طن، فى حين أننا ننتج مليونًا و640 ألف طن سنويًّا.





وأكد داود أن بركة غليون التى افتتحها الرئيس ستعطى فقط فى المرحلة الأولى 14 ألف طن سنويًّا وحدها دون المزارع الأخرى، وهذا سيؤدى لخفض سعر الأسماك وتوفيرها فى الأسواق بعد الدورة الأولى بعد 6 أشهر، إضافة إلى توفير فرص عمل تصل لـ10 آلاف فرصة مباشرة، و30 ألف فرصة غير مباشرة فى منطقة كفر الشيخ، ما يقضى على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى تخرج من هذه المحافظة والمحافظة القريبة منها.



